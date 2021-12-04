Savunma ve havacılık sanayindeki en önemli unsur nitelikli insan kaynağı. TUSAŞ bu ihtiyacı karşılamak adına 2014 yılında Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile protokol imzaladı.

Bugün okulun 60 mezunu TUSAŞ'ta çalışıyor ve Türkiye'nin gururu olan projelere imza atıyor. Ankara Kızılcahamam'da geleceğin mühendis ve teknisyenlerini yetiştiren o lise, kapılarını TRT Haber'e açtı.

Türkiye'nin adını göklerde taşıyan araçları üretiyorlar

İnsansız hava araçları tasarlıyor, robotik kodlama yapıyorlar. Sanal ve gerçek eğitim alıyorlar. Aldıkları eğitimle Türkiye'nin adını göklerde gururla taşıyan hava araçlarını üretiyorlar. Ankara Kızılcahamam'daki TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk savunma ve havacılık sanayi için nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor.

Okul dört ana alandan oluşuyor

Okul Müdürü Kadir Yaman, uçak bakım, makina teknolojileri, elektrik elektronik ve bilişim teknolojileri olmak üzere okulda dört alan bulunduğunu söyledi.

Arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılıyor

Okulun uçak bakım atölyesinde F-4 savaş uçağına ait gerçek bir jet motoru da bulunuyor. Öğrenciler burada arttırılmış gerçeklik teknolojisini de kullanarak uçak motoru ile ilgili eğitim alıyor.

Okulda kendi tasarım ve üretimlerini yapan öğrenciler alanları ile ilgili staj imkanına da sahip. 382 öğrenciden 50'si TUSAŞ'ta önemli projelerde staj yapıyor.

Milli Muharip Uçak projesinde görev alacaklar

TUSAŞ okulun 60 mezununu bünyesinde istihdam etti. 3 yıllık mesleki deneyim şartı ise okulun mezunları için aranmıyor. Okulun ana hedeflerinden biri de mezun öğrencilerin Milli Muharip Uçak projesinde görev alması.

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu