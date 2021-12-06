Arnavutluk'ta 10 gün sürecek olan Medya Akademisi başladı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü'nün organize ettiği Medya Akademisi'ne TRT, Anadolu Ajansı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Arnavutluk Radyo Televizyonu da destek veriyor.

Başkent Tiran'da düzenlenen Medya Akademisi kapsamında Türkiye ve Arnavutluk'tan medya uzmanları eğitim veriyor.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, "Kamu Diplomasisi ve Gazetecilik" konulu konuşmasında, diplomasi ve medya, diplomasinin dönüşümü ile internetin medyadaki rolüne değindi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş da etkinlik kapsamında katılımcıların iletişime dair birçok konuya vakıf olacaklarını söyledi.

Akademi 17 Aralık'a kadar sürecek

Bu yıl ikincisi düzenlenen akademiye, gazetecilik, siyaset bilimi, diplomasi, halkla ilişkiler ve yönetim gibi farklı alanlarda eğitim gören kişiler katılıyor.

Akademi çalışmaları, 17 Aralık'a kadar sürecek.