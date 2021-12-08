Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin "eğitim harcamaları istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 4,5 artışla 270 milyar 921 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 10,9 ile yükseköğretim ve yüzde 5,4 ile ilkokul oldu.

Türkiye'de eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı 2019 yılında yüzde 6 iken 2020'de yüzde 5,4'e geriledi. Devlet eğitim harcamasının GSYİH içindeki payı ise 2019'da yüzde 4,4 iken 2020'de yüzde 4 düzeyinde gerçekleşti.

Harcamaların yüzde 74,7'si devlet tarafından finanse edildi

Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,7'si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı yüzde 20,2 olarak hesaplandı.

Devlet eğitim kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 31,9'unu yükseköğretim, yüzde 24,9'unu ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 40,1'i yükseköğretime, yüzde 36,9'u ortaöğretime yönelik ayrıldı.

En yüksek harcama yükseköğretimde

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2019'da 11 bin 769 lira iken geçen yıl 12 bin 311 lira oldu.

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 20 bin 774 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti.

Eğitim harcamalarının 2020'de 2019'a göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi de yüzde 10,3 ile yükseköğretim oldu. Bunu yüzde 4,7 ile ilkokul takip etti.Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre, başvurular 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden alınacak.

Alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Başvurular 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden alınacak.



Başvuru şartları ile ilgili bilgilere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitelerinden ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "kamuilan" adresinden ulaşılabilecek.



Kabul edilen adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim görecek.



Eğitimlerini tamamlayan adaylar Jandarma Genel Komutanlığı'nda muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda sözleşmeli astsubay olarak görev alacak.