Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış sel felaketine yol açmıştı.

Yağışla birlikte dereler taşmış, yollar ve caddeler göle dönmüştü. Kentte çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar meydana gelmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için 500 bin lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

Yanık ayrıca, psikososyal destek ekiplerinin ilçede hayat normale dönene kadar vatandaşların yanında olacağını söyledi.