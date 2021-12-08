Bakan Yanık duyurdu: Sel bölgesine 500 bin lira destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan selde mağdur olan vatandaşlar için bölgeye 500 bin lira kaynak aktarıldığını söyledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış sel felaketine yol açmıştı.
Yağışla birlikte dereler taşmış, yollar ve caddeler göle dönmüştü. Kentte çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar meydana gelmişti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için 500 bin lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
Yanık ayrıca, psikososyal destek ekiplerinin ilçede hayat normale dönene kadar vatandaşların yanında olacağını söyledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak aktardık.— Derya Yanık (@deryayanikashb) December 7, 2021
Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında olacak
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