Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam etkili olan sağanağın dereleri taşırması nedeniyle oluşan selin boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Yazın yanan ormanlık alanlardan gelen çamur yollarda hasara neden oldu. Derelerin taşıdığı sel nedeniyle deniz kahverengiye döndü.

Cadde ve sokaklar dereye döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün akşam etkili olan yağmur nedeniyle tepelerdeki, gevşeyen toprak ve kaya parçaları ve yanan alanlardaki kesim yapılan bölgelerdeki tomruk ve dal parçaları Marmaris-İçmeler kara yoluna dökülerek, trafiğin kapattı.

Kayabal ve Gölbaşı Caddesi'nde derelerin taşmasıyla zemin katlardaki evleri su bastı. Park halindeki çok sayıda araç sele kapılıp, suyla doldu.

Palmiye ağaçları devrildi, enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle elektrikler kesildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken yolda kalan araçları kurtardı. Marmaris Belediyesi temizlik ile zabıta ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri yağmur altında çalışma başlattı.

İş makineleri karayolunu kaplayan çamurları temizledi. Kara yoluna düşen tomruklar kaldırıldı.

24 saatte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'e son 24 saat içinde metrekareye toplam 155 kilogram yağmurun düştüğünü bildirdi.

Yağmurun en yoğun olduğu 22.30 - 19.15 saatleri arasında ise metrekareye 102 kilogram yağmur düştüğü belirtildi.

Gün ağardı, zarar ortaya çıktı

Günün ağarmasıyla bilirlikte selin bilançosu da ortaya çıktı. Yazın yanan yüksek tepelerden gelen çamurlu yağmur suyu İçmeler Mahallesi'nin 5 sokağında hasara yol açtı.

İlk belirlemelere göre İçmeler Mahallesi'ndeki Sağlık Ocağı, PTT Şubesi ve 20 evi su bastı. 1'i ambulans olmak üzere 14 araçta hasar meydana geldi. Dağlardan akan çamurlu su, dereler aracılığıyla denize aktı.

Çamurlu su nedeniyle İçmeler Mahallesi'nin mavi bayraklı sahili kahverengiye döndü.

Orhaniye Mahallesi'nde de dağlardan gelen yağmur suları nedeniyle 3 evi su bastı.

''Çok büyük felakat atlattık''

Zemin katındaki evine su basan Demir Çoban , "Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Evim ve bahçemi su bastı. Park halindeki aracım zarar gördü. Çok büyük bir felaket atlattık" dedi.

3 evde su baskını yaşanan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç, "Şu an büyük bir sıkıntı yok. Ekipler kapanan yollarımızı açtı. Sadece 3 evde su baskını var. Büyük bir felaketi ucuz atlattık" dedi.