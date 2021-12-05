Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe sahilinde erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Maltepe sahilinde kayalıklar arasında bir erkek cesedi bulundu.
İstanbul’da, Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan özel güvenlik görevlileri, deniz kenarında kayalıklar arasında bir ceset olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısmen çürümüş olan ceset, polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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