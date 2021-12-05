Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı yolcuyu otobüsün altına iten taksici yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Beyoğlu'nda tartıştığı kadın yolcuyu iterek yaralanmasına neden olan taksi sürücüsü gözaltına alındı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde seyir halinde olan taksi sürücüsü D.P., aracındaki kadın yolcuyla tartışmaya başladı.
Tartışma esnasında sürücünün ittiği kadın yolcuya, caddeden geçen otobüs çarptı. Kadın yolcu hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, tartışma anının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini belirledi.
İncelenen görüntülerde taksinin plakasını ve sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, D.P.'yi gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan D.P, serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul Taksi Trafik Kazası
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