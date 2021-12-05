Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapanlar, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta bir kişinin su üzerinde hareketsiz olduğunu fark etti. Haber üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince, Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, cesedin, Şırnak'ta öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Hamza Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Otopsinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, amcası Bayram Yılmaz tarafından alınarak memleketi Batman'a götürüldü.

Batman'daki ailesinin yanından 14 Kasım'da ayrılan Yılmaz'dan bir daha haber alınamaması üzerine, emniyete kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.