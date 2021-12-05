Yurt içinde ve sınır ötesinde terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lılara operasyon düzenledi.

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.



Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/4Xr2yrAXxK