Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lılara operasyon düzenledi.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2021
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/4Xr2yrAXxK
Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor" mesajını paylaştı.
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