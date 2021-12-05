Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Kasım’da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu'nun ailesi, kızlarının organlarını bağışladı.

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Genç kızdan alınan iki böbrek, 24 Kasım'da sınıf öğretmeni Mustafa Özgören ile sağlık teknisyeni Atilla Özer'e Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde nakledildi.

''İkinci bir hayat buluyoruz''

Nakil sonrası hastanedeki tedavisi süren öğretmen Özgören, böbrek yetmezliği nedeniyle 6,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi.

Uzun zamandır nakil için uygun donör arandığını belirten Özgören,"Bize öyle bir günde denk geldi ki bu böbrek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir öğretmenin isteyebileceği en güzel hediye oldu. Aklımızda olmadığı bir anda ikinci bir hayat buluyoruz. Bu da müthiş bir şey. Çok duygusal bir durum. Herkesin inşallah böyle ikinci bir şansla tanışmasını isterim" dedi.

Özgören, organları bağışlanan genç kızın ailesine başsağlığı dileyerek, şunları söyledi:

"Kızımıza rahmet diliyorum. Yaşasa daha iyiydi. Ailesinin gösterdiği özveriye de ayrıca teşekkür ediyorum. Her aile bu kadar cesaretli ve duyarlı olmaz. Bu hayatta herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı var. Çok şükür hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bu bağışlanan emaneti en iyi şekilde korumaya çalışacağız."

''Hayata yeniden tutunabilmek inanılmaz bir duygu''

Sağlık teknisyeni Atilla Özer de böbrek yetmezliği nedeniyle 2,5 yıldır diyalize girdiğini anlatarak, organ nakli için çağıracakları umuduyla yaşadığını, güzel haberi aldığında inanamadığını söyledi.

Genç kızın ailesine Allah'tan sabır dilediğini, verdikleri karardan dolayı onlara minnet borçlu olduğunu dile getiren Özer, "Böbrek bulundu denilince sanki rüyadaydım, inanamadım ve bağırdım. Sevdiklerim duyduklarında mutluluktan havaya uçtular. Çok mutlu olduk. Hayata yeniden tutunabilmek inanılmaz bir duygu. Öyle bir karamsarlık içine giriyorsunuz ki; plan yapmaya bile gerek duymuyorsunuz." diye konuştu.