Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 11:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın
Bağcılar'da bir apartmanın 3'üncü katında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan 3 katlı binada, sabah saatlerinde binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle binadan yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altında alındı.
Polis ve itfaiye patlamanın sebebini bulmak için incelemelerini sürdürüyor.
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