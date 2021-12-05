İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan 3 katlı binada, sabah saatlerinde binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle binadan yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altında alındı.

Polis ve itfaiye patlamanın sebebini bulmak için incelemelerini sürdürüyor.