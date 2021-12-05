Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

Mahallede oturan bir kadın, apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç bir kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kocası da 2 yıl önce cinayete kurban gitti

Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu belirlendi. Ekin Gökçe Yıldız’ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun da 2019’da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Ekipler eve baskın yaparak Tolga A. ve arkadaşları Y.Ç. ve B.E.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı. Daha önceden uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Tolga A.’nın emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddettiği ortaya çıktı.

Babası da katil çıktı

Bu arada polisin yaptığı çalışmada Tolga A.'nın babası Soner A.'nın da bir cinayetten tutuklu olduğu ortaya çıktı. Soner A.’nın 24 Haziran günü taksicilik yapan 47 yaşındaki Fazıl Yoğun'u, müşteri gibi araca binerek Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ne götürüp tabancayla vurularak öldürdü.