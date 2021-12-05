Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Kars'ta, leyleklerin çoğunluğu, kış ayının gelmesiyle sıcak yerlere göç etti.

Bazı leylekler kışın geç gelmesinden dolayı kentten ayrılmadı. Sarıkamış ilçesinde buz tutmayan sulak alanlarda bulunan bu leylekler, kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düşmesine rağmen suda yiyecek aramanın keyfini yaşıyor.

Derede yiyecek ararken, dinlenmek için çevredeki kar üzerine konan leylekler renkli görüntüler oluşturdu.