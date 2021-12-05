Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü’nün ortaklığı ile etkinlik gerçekleştirildi.

Sıfır atık konusunda farkındalık yarattılar

Avrupa Atık Azaltım Haftası’na özel seçtikleri tema ile doğaseverler atık azaltımı ve yoğun plastik kullanımına dikkat çekmek, sıfır atık konusunda katılımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla, evredeki atıkları topladı.

Parkur boyunca 35 kilo ambalaj, plastik, metal ve cam atığı toplandı.