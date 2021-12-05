Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Doğadan 35 kilo atık topladılar
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Atık Azaltım Haftası özel temasıyla gerçekleştirdiği yürüyüşte doğadan 35 kilo atık toplandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü’nün ortaklığı ile etkinlik gerçekleştirildi.
Sıfır atık konusunda farkındalık yarattılar
Avrupa Atık Azaltım Haftası’na özel seçtikleri tema ile doğaseverler atık azaltımı ve yoğun plastik kullanımına dikkat çekmek, sıfır atık konusunda katılımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla, evredeki atıkları topladı.
Parkur boyunca 35 kilo ambalaj, plastik, metal ve cam atığı toplandı.
Etiketler: Doğal Yaşam Kocaeli Sıfır Atık
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