Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinin ana gelir kaynağı çelenk yapımı. Noel'den önce hazırlanması gereken çelenkler için, 20 Ağustos'ta çalışmalara başlanıyor.

Yaklaşık 4 aylık sürede beldede 7'den 70'e herkes çelenk yapımı ile uğraşıyor.

Çelenk yapımında dağ çileği, okaliptus, mersin yaprağı, kızılcık, çam ve andız kozalakları gibi onlarca ürün kullanılıyor.

Kadınların ellerinde sanat eserine dönüşen çelenkler, Avrupa'nın dört bir yanına gönderiliyor.

Bu çelenkler Noel bayramı ve yılbaşı kutlamalarında ev ve iş yeri kapıları ile mezarlıkları süslüyor. Beldede yılda yaklaşık 1 milyon adet çelenk üretiliyor.

Antalyalı kadınlar da çelenk mesaisinde

Çelenk üretimi sadece Burdurlu kadınlar için değil Antalyalılar için de bir geçim kaynağı.

Antalya'da üretilen çelenkler, en fazla Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Süs bitkileri firmalarının 1990'lı yıllardan bu yana üretimi ve ihracatını gerçekleştirdiği çelenkler, çam artığı, çam kozalağı, andız ve selvi dalı, sandal ve Mersin meyvesi gibi tamamen doğal orman artığı ürünlerden yapılıyor.

"2 milyon dolar gelir bekliyoruz"

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, noel çelenklerini birçok Avrupa ülkesine ihraç ettiklerini söyledi.

Yılmaz, "En fazla Hollanda, Almanya, İngiltere, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelere gönderiyoruz. Bu yıl yaklaşık 500 bin adet çelenk ihracatımız oldu. Çelenkte kullanılan ürünlere göre fiyatı 1 ile 3 dolar arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa pazarında son iki yıldır Türkiye'ye doğru bir yöneliş söz konusu olduğunu vurgulayan Yılmaz, ihracatın devam ettiğini belirterek, "Bu yıl Noel çelenklerinden 2 milyon dolar seviyelerinde gelir bekliyoruz" dedi.