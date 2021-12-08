Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde iki ülke ilişkilerini güçlendirecek anlaşmalara imza atıldığını belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da mevkidaşı Al Sani ile iki ülke işbirliğini güçlendirecek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirten Altun, ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve turizm, eğitim gibi alanlarda işbirliği anlaşmaları gibi alanlarda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

"Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çaba göstereceğiz"

İletişim Başkanı Altun, "Yurt içi ve yurt dışındaki yalanlara, karalama kampanyalarına, kara propagandalara aldırmadan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomimiz ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çaba göstereceğiz" açıklamasını yaptı.