Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret görüşmelerinde. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantı, yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantıda rakam telaffuz edilmedi. İşçi kesiminin görüşleri dile getirildi, ekonomideki gelişmeler konuşuldu. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.

"Bu hafta içinde belli olmasını ümit ediyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamuoyunda oluşan rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin bu hafta içinde belli olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Komisyon üçüncü toplantısını ise yarın gerçekleştirecek. Toplantı, TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 2 bin 825 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk toplantıda "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız" açıklamasını yapmıştı.