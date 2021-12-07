Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil etti.

Üçüncü toplantı ise TİSK'in ev sahipliğinde 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

"Ümit ederiz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreterö Akansel Koç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Toplantıda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporları sunuldu. Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen raporlar değerlendirilecek. Ümit ederiz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız.

Bir rakam söylemem mümkün değil. Hiç olmadığı kadar bu yıl mütabatımız var. Vergi kesintilerinin kademeli olarak azaltılması öncelikli talebimiz oldu.

Asgari ücret net 2 bin 825 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.