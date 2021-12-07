Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladı
[Fotoğraf: AA]
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.
Sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 döneminde gerçekleştirilecek.
Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" denildi.
Etiketler: ASELSAN Savunma Sanayii
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