ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 döneminde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" denildi.