"Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 80 yer altı maden işletmesine altıncı hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.

Sadece kasım ayında 1 milyon lira destek verildi

Faydalanıcı iş yerlerine aldıkları hizmet karşılığında kasım ayında 1 milyon lira, 6 ay toplamında ise 5 milyon 300 bin lira hibe desteği sağlandı.

Bakanlık, finansal desteğin yanı sıra maden iş yerlerinde teknik rehberlik faaliyetlerine de devam ediyor.

Finansal destek ve teknik rehberlik desteği 24 ay boyunca devam edecek.