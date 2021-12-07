Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
6 ayda 5,3 milyon lira maden destek ödemesi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Yer altı maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik hibe desteği sürüyor. Proje faydalanıcısı olan yer altı maden iş yerlerine 6 ayda 5 milyon 300 bin lira hibe desteği ödendi.
"Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" projesi devam ediyor.
Proje kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 80 yer altı maden işletmesine altıncı hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.
Sadece kasım ayında 1 milyon lira destek verildi
Faydalanıcı iş yerlerine aldıkları hizmet karşılığında kasım ayında 1 milyon lira, 6 ay toplamında ise 5 milyon 300 bin lira hibe desteği sağlandı.
Bakanlık, finansal desteğin yanı sıra maden iş yerlerinde teknik rehberlik faaliyetlerine de devam ediyor.
Finansal destek ve teknik rehberlik desteği 24 ay boyunca devam edecek.
Etiketler: Maden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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