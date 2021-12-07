Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokol İmza Töreni'ne katıldı.

BTK’nın Ankara’daki merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de hiçbir işçinin, enflasyon rakamlarının altında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak"

Protokol kapsamında yapılacak olan maaş zammı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti;

Bugün 2. Ek Protokol, BTK bünyesinde hizmet veren işçi kardeşlerimizin ücret ve sosyal haklarının iyileştirmesini içeriyor. Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik.