Parçalı Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 16.05.2023 11:37

Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni meslek yüksekokulu açılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında imzalanan protokolle Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversiteleri bünyesinde 4 yeni siber güvenlik meslek yüksekokulu açılacak.

Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni meslek yüksekokulu açılıyor
[Fotoğraf: Shutter]

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dijitalleşmenin artmasıyla başta kamu kurumları ve şirketler için önemli hale gelen dijital güvenliği sağlamak amacıyla üniversitelerde siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek.

YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında geçen yıl imzalanan protokol uyarınca teknoparkı olan 4 üniversitede siber güvenlik meslek yüksekokulu açılması kararlaştırıldı.

Sektöre nitelikli iş gücü sağlanacak

Bu kapsamda, Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinde kurulacak meslek yüksekokullarında sektöre nitelikli iş gücü sağlanması hedefleniyor.

Teknoparkların içinde açılacak siber güvenlik meslek yüksekokullarında, öğrencilere siber güvenlik alanındaki temel konuların yanı sıra güvenlik teknolojileri, ağ güvenliği, sızma testleri ve veri analizi gibi konularda eğitim verilecek.

İngilizce hazırlık sınıfı olacak

Öğrenciler, öğrenimleri süresince teorik bilgilerin yanında uygulama becerisi kazanacakları laboratuvar ve proje çalışmaları yapacak. Siber güvenlik meslek yüksekokullarında İngilizce hazırlık sınıfı olacak.

Öğrenciler, sektöre ait ortamlarda uygulama eğitimi alacak. Programın müfredatı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve sektör temsilcileriyle hazırlanacak.

Siber güvenlik meslek yüksekokullarını tercih edecek öğrencilere hem burs hem de istihdam desteği sağlanacak. Öğrencilerin mezun olduklarında kolaylıkla iş bulabilmeleri amacıyla sektörün önde gelen firmalarıyla işbirliğine gidilecek.

ETİKETLER
YÖK İstanbul Ankara Siber Saldırı Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
IEA, küresel petrol talebi tahminini günlük 200 bin varil artırdı
13:03
TCMB'den nakit avans ve kuyum harcamaları için yeni karar
12:59
Rum yönetimi, Ruslara sattığı "Altın Pasaport"ları AB baskısıyla iptal ediyor
12:56
Kahramankazan'da engelliler için temsili asker uğurlama töreni yapıldı
12:53
Azerbaycan'daki Türk seçmenler 20-21-22 Mayıs'ta oylarını kullanabilecek
12:40
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 155 bine ulaştı
TBMM 28'inci döneme hazırlanıyor
TBMM 28'inci döneme hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Myanmar'ı Mocha Kasırga'sı vurdu: 41 ölü
Myanmar'ı Mocha Kasırga'sı vurdu: 41 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ