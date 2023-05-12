2023-MSÜ tercih süreci 25 Mayıs'a kadar sürecek

3 Mayıs'ta başlayan 2023-MSÜ tercih işlemleri 25 Mayıs 23.59’a kadar sürecek.
Başvurular, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılabiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın tercih sürecine ilişkin paylaşımında "Bir gün Millî Muharip Uçağımız KAAN’ı uçurmanın hayalini kuran gençlerimizi, gökyüzüyle ilk tanışacağı yere, MSÜ Hava Harp Okuluna bekliyoruz" sözleri yer aldı.
Bir gün Millî Muharip Uçağımız KAAN’ı uçurmanın hayalini kuran gençlerimizi, gökyüzüyle ilk tanışacağı yere, MSÜ Hava Harp Okuluna bekliyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2023
2023-MSÜ tercih işlemlerinizi, 25 Mayıs 2023 tarihinde saat 23.59’a kadar https://t.co/pKhsiMtHUI adresinden yapabilirsiniz.… pic.twitter.com/t5cQYmV70L