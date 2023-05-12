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Eğitim
AA 12.05.2023 20:32

2023-MSÜ tercih süreci 25 Mayıs'a kadar sürecek

Milli Savunma Bakanlığı, 2023-MSÜ tercih işlemlerinin 25 Mayıs 23.59’a kadar süreceğini anımsatan paylaşımda bulundu.

2023-MSÜ tercih süreci 25 Mayıs'a kadar sürecek

3 Mayıs'ta başlayan 2023-MSÜ tercih işlemleri 25 Mayıs 23.59’a kadar sürecek.

Başvurular, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın tercih sürecine ilişkin paylaşımında "Bir gün Millî Muharip Uçağımız KAAN’ı uçurmanın hayalini kuran gençlerimizi, gökyüzüyle ilk tanışacağı yere, MSÜ Hava Harp Okuluna bekliyoruz" sözleri yer aldı.


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