Özel eğitim öğrencileri için geliştirilen dijital platform devreye girdi

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) iş birliğiyle özel eğitim öğrencileri için hayata geçirilen "Özel Eğitim Destek Eğitim Platformu Tanıtım Programı"na katıldı.

Burada konuşan Tekin, özel bireylerin sorunlarıyla ilgilenen başka kurumların da bulunduğunu, Bakanlık olarak onların eğitimleriyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Eğitim felsefelerinde hiçbir öğrencinin sistemin dışında ve ilginin uzağında bırakılmadığını vurgulayan Tekin, maarif anlayışının değerinin farklı öğrenen bireylere sağladığı imkanlarla ölçülebileceğine işaret etti.

Sistemde özel gereksinimli bireylerin eğitsel ihtiyaçlarının yeterince karşılanması durumunda orada adalet, insanlık, temel hak ve özgürlükleri koruma mantığı ve gerçek bir eğitim anlayışının olacağını aktaran Tekin, "Bu anlayışın gereği olarak bizim asıl hedefimiz, her bir öğrencimizin kendi fıtratına uygun bir gelişim zemini bulabileceği eğitimde fırsat eşitliğini amasız fakatsız tesis edebilmektir. Bizim fırsat eşitliği anlayışımızda ise öğrencilerin aynı yasal haklardan eşit biçimde faydalanmasının yanı sıra daha çok ihtiyacı olanların daha fazla desteklenmesi de esastır." dedi.

"Platformun içeriği, büyük bir emeğin ve titiz bir çalışmanın ürünü"

Bakan Tekin, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmenin en önemli imkan alanlarından birinin de teknolojinin sunduğu yeniliklerin olduğunu bildirdi.

Teknolojiye hiçbir zaman tek başına bir hedef olarak bakmadıklarına dikkati çeken Tekin, teknolojiyi eğitimde eşitliği güçlendiren, öğrenme imkanlarını genişleten ve eğitimi daha erişilebilir hale getiren bir araç olarak gördüklerini, attıkları her adımı da birbirini tamamlayan büyük bir bütünün parçası olarak gördüklerini söyledi.

Yakın zamanda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "Özel Eğitim Materyal Platformu"nu erişime açtıklarını hatırlatan Tekin, platformda özel eğitim alanındaki tüm paydaşların yararlanabileceği akademik destek içeriklerinden yaşam becerilerine, aile eğitiminden ölçme ve değerlendirme araçlarına kadar çok geniş bir içerik havuzu oluşturduklarının altını çizdi.

Bu altyapıyı daha kapsamlı bir öğrenme sistemi haline getirerek ÖZDE'yi hayata geçirdiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"ÖZDE, hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu bulunan evlatlarımız başta olmak üzere, özel eğitim ihtiyacı olan bütün öğrencilerimiz için tasarlanmış kapsamlı bir dijital öğrenme ortamıdır. Platformun içeriği, büyük bir emeğin ve titiz bir çalışmanın ürünüdür. ÖZDE'nin bünyesinde okuma-yazma, Türkçe, matematik ve bilişsel beceriler alanında 200'den fazla öğrenme çıktısı yer alıyor. Bu çıktılara bağlı binlerce etkileşimli içerik, oyun ve uygulama sayfası öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş durumda. En önemlisi bu platform, öğretmen, veli ve öğrenciyi aynı hedef doğrultusunda buluşturan bir platform olması. ÖZDE, bu yönüyle öğrencinin emeğini koruyan, öğretmenin sınıftaki rehberliğini destekleyen ve velilerimizin de eğitim sürecinin aktif bir parçası olmasını sağlayan dijital bir altyapı. Kurduğumuz her bir sistemin, yaptığımız her bir yeniliğin merkezinde öğrencilerimizin gelişimi ile birlikte kuşkusuz en büyük emek sahibi olan öğretmenlerimizin desteği ve emeği var."

"Bizim arzumuz, güçlü bir eğitim iklimini hep birlikte inşa etmektir"

Bakan Tekin, öğretmenlerin Türkiye'nin geleceğini omuzlarında taşıyan büyük bir sorumluluğun temsilcileri olduklarını vurguladı.

ÖZDE'nin, öğretmenlerin sınıf içindeki emeğini desteklemek ve öğrencilerle kurdukları bağı daha sağlam bir veri altyapısıyla beslemek amacıyla hazırlandığını aktaran Tekin, ÖZDE'yi öğretmenin tecrübesiyle güçlenen ve sınıftaki emeği büyüten bir eğitim ortamı olarak gördüklerini belirtti.

Eğitimi, sorumluluğun paylaşıldığı bir emek alanı olarak gördüklerini söyleyen Tekin, öğretmen ile velinin aynı hedef etrafında buluştuğu yerde, çocuklar için çok daha güçlü bir öğrenme zemini oluşacağına işaret etti.

Velilerin ÖZDE ile çocukların eğitim sürecine daha aktif katıldığı, gelişimini öğretmeniyle birlikte takip edebileceği bir yapıyı mümkün kılacağını dile getiren Tekin, "Bizim arzumuz, her bir velimizin bu sürecin içinde yer aldığı, öğretmeniyle aynı hedef için ortak emek verdiği güçlü bir eğitim iklimini hep birlikte inşa etmektir." diye konuştu.

Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim için meselenin özü şu, hiçbir evladımızı, hiçbir çocuğumuzu geride bırakmak istemiyoruz. Çünkü her bir çocuk bize emanettir ve emanet, milletimize karşı en büyük mesuliyetimizdir. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ÖZDE'yi 23 Nisan'ın içinde bulunduğu bu özel günlerde özel evlatlarımıza bir bayram armağanı olarak da sunmak istiyoruz. Özel bireyler, topluluğumuzun bir parçası. Özel bireylere karşı sorumluluk, sadece belli kamu kurumlarının değil ya da sadece özel çocuğu olan velilerimizin değil.

Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; özel eğitim okullarımızdan, kaynaştırma sınıflarımızdan, çocuklarıyla beraber özel eğitim alan bireylerin bulunduğu sınıflarda lütfen hep beraber bu mevzuya birer emanet şuuruyla sahip çıkalım. Çocuklar bizim için birer emanet. Bu toplumun devamı, bu toplumun dirlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek devamı için, bizler için, bizim açımızdan çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir imkan, aynı zamanda da tarihsel bir ödev. Lütfen bu emanete layıkıyla sahip olduğumuz medeniyet birikiminin gerektirdiği sorumlulukla hep beraber sahip çıkalım."

Konuşmasının ardından Tekin, program kapsamında düzenlenecek panelde yer alanlara plaket takdim etti.

Programda, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı da birer konuşma yaptı.