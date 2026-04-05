Eğitim
AA 05.04.2026 14:39

20 dilde YDS heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) yapıldı. Sınav sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak.

Türkiye genelindeki 87 sınav merkezinde düzenlenen 2026-YDS/1 için 341 bina ve 5 bin 190 salon kullanıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 120 bin 790 adayın başvurduğu sınav, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) olmak üzere 20 dilde düzenlendi.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinde çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanıldı. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları soruldu.

Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapıldı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutuldu.

Sınav sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak, ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.

