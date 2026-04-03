YDS pazar günü 20 farklı dilde yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde 87 sınav merkezinde düzenlenecek YDS/1 için 341 bina ve 5 bin 190 salon kullanılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13.15' te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

20 farklı dilde düzenlenecek

Sınav Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) olmak üzere 20 dilde düzenlenecek.

Sınav sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek. Akademik atamalarda, kurumların yurt içi ve yurt dışı uygulamalarında YDS sonuçları kullanılabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebiliyor.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinde çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunacak.

Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Yazılı sınav biçiminde uygulanacak, toplamda 8 metin parçası bulunacak.

120 bin 790 aday katılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"20 farklı dilde düzenlenecek sınavda en fazla başvuru İngilizceden geldi. Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden gelen başvuru sayıları İngilizceyi takip etti. Sınava toplam 120 bin 790 aday başvuru yaptı. Sınav güvenliğinin ve adaylara uygun sınav ortamının sağlanması amacıyla 17 bin 664 görevli yer alacak. Sınava başvuran 396 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 981 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 215 aday YDS uygulamasına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 54 bina YDS için sınav binası olarak kullanılacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."