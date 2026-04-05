Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuklar ve gençler için 'İslam Dini Atlası'

Çocuklar ve gençlere rehber olacak "İslam Dini Atlası" yayımlandı.

Çizer Merve Karlı'nın resimlendirmesini yaptığı kitapta, İslam'ın temel şartları, ibadetler, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, İslam'a göre kutsal olan Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin görseller, geleneksel minyatür sanatının modern yorumuyla okuyucuya aktarılıyor.

İslam'a ait temel kavramların kısa ve sade metinlerle açıklandığı eser, dikkat çekici çizimlerle çocuklar ve gençlerin dini öğrenme yolculuğunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kitabın yazarı Rümeysa Oğuz, yaptıkları araştırmaya göre son zamanlarda gençlerin okumaktan daha çok görsel bilgiye yöneldiğini, bundan dolayı böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kitaptaki metinleri olabildiğince anlaşılır yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"Hedef kitlemiz olan gençlerin çok girift mevzuları, özellikle dini konularda akademik yazıları okumaktan çok hoşlanmadıklarını biliyoruz. Bu bağlamda metni olabildiğince sade tutmaya gayret ettik ancak çizimlerle esere derinlik katan bir çalışma yaptık. Gençler oyun ve internet dünyasında çok girift görsellerle karşılaşıyorlar. Bu bağlamda kitaba bakıp kapattıklarında 'bu kitap benim için bitti' demeyecekleri, defaatle bakma ihtiyacı hissedecekleri ve etrafında atlas mantığında olan o kısa spot cümleleri de okudukça akıllarında yer edinecekleri bir çalışma yaptık."

Kitap farklı dillere çevrilecek

Eseri, herkesin okuyacağı zaman kendisinden bir şey bulması şeklinde tasarladıklarını ifade eden Oğuz, kitabın görseller eşliğinde hap bilgiler barındırdığını dile getirdi. Oğuz, "Kur'an-ı Kerim nedir? İslam dininin peygamberi kimdir? İmanın şartları nelerdir? İslam'ın şartları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler ve onların kıssaları, onun haricinde İslam'ın temel ibadetgahı olan camileri ve Müslümanlar için kutsal addedilen üç mescide kitapta yer verdik." bilgisini paylaştı.

Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığının kitabı farklı dillere çevireceğini bildiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Kitapla ilgili arzumuz tüm insanlara ulaşmasıdır. Arzumuz kitabın herkesi yakalayabilecek bir dille İslam dininin temel kaidelerini insanlara anlatmaktı. Herkesin kütüphanesinde olmasını istediğimiz için özellikle baskısına, ebadına, grafiğine, tasarımına çok özen gösterdik. Kurs hocalarının temel dini bilgiler kitabında yer alan, müfredatta olan bilgiler bu kitabın içinde başlıklar bütünü ve özetler halinde bulunabilecek. Bu noktada ciddi bir kaynak kitabı olarak kütüphanelerde yer alabilir."