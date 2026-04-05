Antalya'nın Serik İlçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 8. Etnospor Forumu devam ediyor.

TRT’nin iletişim ortağı olduğu 8. Etnospor Forumu kapsamında "Üst Düzey Bakanlar Paneli" gerçekleştirildi.

Forumun moderatörü Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, katılımın, forumun geleneksel sporların canlandırılması noktasında ne kadar önemli bir platform olduğunu herkese gösterdiğini söyledi.

Geleneksel sporlara duyulan ilginin küresel olarak arttığına dikkati çeken Erdoğan, 2027 yılındaki 9. Etnospor Forumu'nun hangi ülkede gerçekleştirileceğini kısa süre sonra açıklayacaklarını aktardı.

Katılımcılar arasında savaşlardan etkilenen ülkelerin bakanlarının da yer aldığına işaret eden Erdoğan, "Yemen ve İran'dan bir bakanı etkinlikte görmek bizim hala diyalog için bir platform sağlayabildiğimizi, spor bakanları arasında bu etkileşimi tesis edebileceğimizi gösteriyor. Yıllar içerisinde bu forumun, sporun barış, diplomasi, işbirliği ve karşılıklı anlayış için nasıl önemli bir araç olabileceğini vurgulamıştım. Zamanla bunun maalesef nasıl aşıldığını, sporun siyasileştirildiğini belirtmiştim. Maalesef çifte standart görüyoruz. Sporun siyasileştirilmesi beraberinde çifte standartları getirdi. İran'dan, Yemen'den bakanların buraya ne kadar zorluklar içerisinde geldiğini biliyorum. Sporun tekrar bir araç, platform olarak barış, diyalog ve işbirliğine vesile olmasını umut ediyorum. Gelecek forumları daha huzurlu bir dünyada gerçekleştirebiliriz diye umuyorum." diye konuştu.

"Bu forum aslında bir barış mesajı taşıyor"

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif Salih el-Bekri ise geleneksel sporların medeniyetlerin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Etnik sporları her geçen yıl daha da güçlendirmek istediklerini anlatan el-Bekri, Yemen'de birçok geleneksel spor olduğunu ifade etti.

Dünyanın tarihi bir dönemden geçtiğini, birçok coğrafyada savaşın sürdüğünü anlatan el-Bekri, şöyle devam etti:

"Biz barış arayışındayız. Burada birçok ülkeyi 2027 faaliyetlerinde ve etkinliklerinde bir araya getirmek bu barışı sağlamamız için çok önemli bir dönüm noktası haline gelebilir. Bu forum aslında bir barış mesajı taşıyor. Bütün dünya liderlerine, ülkelerine barış mesajı iletiyor. Barış ve istikrara ihtiyaç duyuyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin barış içinde yaşayabilmesi için birlik oluşturmamız gerekiyor. Bugün savaş içerisinde olan bir ülkeden geliyorum. Türkiye'ye gelmek için birçok ülkeyi dolaştık. Yemen'den barış mesajını her yere taşımak istiyoruz. Bölgemizi, dünyamızı barış sarsın istiyoruz. Dünya barışı sağlansın istiyoruz. Dünya birliği oluşsun istiyoruz. Etnospor bu hedefi gerçekleştirmek için önemli bir etki yaratabilecek. Halkımız, halklarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz barışa, birliğe ihtiyaç duyuyor. Antalya'dan savaş bitsin, istikrar sağlansın ve barış tüm dünyayı sarsın mesajı veriyoruz."

"Devlet düzeyinde 9 milli spor türü belirledik"

Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev da Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in geleneksel sporlara çok önem verdiğini ifade etti.

Milli oyunların muhafaza edilmesi ve gelişiminin sağlanmasının devletin görevi olduğunu anlatan Degtyarev, "Devlet düzeyinde 9 milli spor türü belirledik. Bunlarla ilgili federasyonları oluşturduk. Kamu kaynakları tahsis ediliyor ve STK'ların desteği de kullanılıyor. Yarışma takvimlerine bu sporları dahil ediyoruz. Milli takımlarımızı da oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabosynov, Etnospor Forumu'na her zaman aktif destek verdiklerine değindi.

Uluslararası oyunlar için geleneksel spor türlerine önemli bir imkan sağladıklarını söyleyen Myrzabosnyov, spor türleri sayesinde kendi değerleri koruduklarını, uluslararası işbirliklerini geliştirdiklerini vurguladı.

"Kültürel değerlerimizi sürdürmek istiyoruz"

Kırgizistan Devlet Ajansı Spor Direktörü Urmat Asanbaev, Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Geleneksel sporların ülkelerin kendi değerlerini yansıttığına işaret eden Asanbaev, "Bu oyunlar sayesinde insanlarımız birbirlerini daha yakından tanımakta. Ülkelerin geleneksel sporlarını tanıtması birbirimizi daha iyi tanımımıza aracı oluyor. Bu spor türlerinin yayılması için kamu kurumlarını seferber ediyoruz. Kültürel değerlerimizi sürdürmek istiyoruz. Ülkemizde 12 spor türü belirlendi." şeklinde konuştu.

Dünya Etnospor Birliğine bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı forum, yarın sona erecek.