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Eğitim
TRT Haber 09.09.2023 10:52

Okullar pazartesi günü açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılına 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Okullar pazartesi günü açılıyor
[Fotograf: AA]

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda okula uyum programı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da öğrencilere ulaştırdı.

Ortaokullara yönelik rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

İlk ara tatil 13 Kasım'da

2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'de yapılacak.

Öğrenciler için 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

Okullar pazartesi günü açılıyor

Deprem bölgesi

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmî ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

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