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Eğitim
AA 09.09.2023 02:26

Teknik öğretmenlere tamamlama programı için en az 75 puan şartı getirildi

Teknik öğretmenlerin tamamlama programına katılmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal puan türünde en az 75 puan alması gerekecek.

Teknik öğretmenlere tamamlama programı için en az 75 puan şartı getirildi
[Fotograf: AA]

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Teknik Öğretmenler için Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle teknik öğretmenlerin tamamlama programlarına katılım şartlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi.

Buna göre, tamamlama programına girebilmek için adayların ALES sayısal puan türünden en az 75 puan almaları gerekecek.

En az 75 puan alan adaylar arasında en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday, programa girmeye hak kazanacak.

Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle de bu maddenin yayım tarihinden önce bir tamamlama programına yerleşmiş veya mezun olmuş adaylar, yeniden başvuru yapamayacak.

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