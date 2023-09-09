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Eğitim
İHA 09.09.2023 03:45

Adalet Bakanı Tunç: Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İnfaz koruma memuru yetiştirecek bir bölüm açacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İnfaz ve Güvenlik Bölümünün açılması için Yükseköğretim Kuruluna öneride bulunacaklarını söyledi.

Adalet Bakanı Tunç: Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İnfaz koruma memuru yetiştirecek bir bölüm açacağız
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi. Çankırı’daki ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya katılan Tunç, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan tunç, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde infaz koruma memuru yetişmesi için, İnfaz ve Güvenlik Bölümünün açılmasını Yükseköğretim Kurulu'na önereceklerini ifade ederek, “Kurşunlu Adalet Yüksek Okulumuz var. Geçen sene itibariyle mezunlarını verdi. Orada Hukuk Büro Yönetimi Bölümü var. İnfaz ve Güvenlik Bölümünün açılmasını inşallah Yükseköğretim Kurulu başkanımıza önereceğiz. Adalet Yüksek Okulu bünyesinde aynı zamanda infaz koruma memuru yetiştirecek bir bölümü de açacağız. Buradan mezun olanalar öncelikli olarak Adalet Bakanlığımızın ceza infaz kurumlarında sınavları geçtikleri takdirde değerlendirilmiş olacaklar” dedi.

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Çankırı Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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