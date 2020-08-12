Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı.

Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına ilişkin son durum da görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde." dedi.

Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılması ile ilgili son karar bugün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların 31 Ağustos 2020'de uzaktan eğitime başlayacağını açıkladı.

Okullar’da yüz yüze eğitim ise 21 Eylül 2020'de başlayacak.

“21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.” açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk dileyen özel okulların 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabileceğini açıkladı.