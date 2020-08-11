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MEB: Eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanlığından "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklaması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.— MEB (@tcmeb) August 11, 2020
Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Etiketler: son dakika okulların açılması Milli Eğitim BakanlığıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 21:30
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