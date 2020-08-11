Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 24 saatte, 61 bin 716 COVID-19 testi yapıldı. 1183 yeni vaka tespit edildi. 15 kişi vefat etti. Bugün 1185 kişi ise salgını yendi.

Böylece Türkiye'de toplam 5 milyon 387 bin 751 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 243 bin 180'e yükseldi. Caybı sayısı ise 5 bin 873'e yükseldi. İyileşenler ise 226 bin 155 kişiye ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca, son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32'lik bir azalma olduğunu söylerek, "Sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor" dedi.

Bakan Koca, son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen illeri İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa olarak sıraladı.