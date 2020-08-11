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Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir
Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."
Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:49
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