Yazar Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan AK Partili kadınları hedef aldığı köşe yazısında, hakaret içerikli sözler kullandı.

Dilipak'ın sözleri AK Parti Kadın Kolları tarafından yargıya taşındı. Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam suç duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hukuki takip için dava açıldığını belirten Çam, "Bununla birlikte eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımız ile birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur." dedi.

Kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakaretin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çam, "Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içerideymiş gibi görünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lütfiye Selva Çam, Abdurrahman Dilipak hakkında 500 bin liralık tazminat davası açıldığını da belirtti.

AK Parti Genel Merkezi ve Kadın Kollarının ayrı ayrı yaptığı suç duyurularında Dilipak'ın "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından yargılanması talep edildi.