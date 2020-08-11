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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunuyor.
Bakan Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Konuk bakanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bayramov görüşmesi 45 dakika sürdü.
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