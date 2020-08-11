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3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: MSB Arşiv]
İkna çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2’si anne oğul olmak üzere 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terörle mücadelede ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor. Son açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan yapıldı.
Anne-oğul teslim oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışması sonucu, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2’si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015’te katıldığı tespit edildi.
1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla 128 teslim
Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128’e yükseldi.
Etiketler: son dakika İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 13:36
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