Terörle mücadelede ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor. Son açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan yapıldı.



Anne-oğul teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışması sonucu, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2’si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015’te katıldığı tespit edildi.



1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla 128 teslim



Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128’e yükseldi.

