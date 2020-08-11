Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ortak açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başllıklar:

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de sizler de takip ediyorsunuz. Biz burada iyi niyet göstergesi olarak bazı ülkelerin AB'nin, özellikle Merkel'in ricasıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan zaten bunları kamuoyuyla paylaştı. Dün basın toplantısında vurguladı. Bir taviz değil, geçici bazı jestler yaptık. Bu süreçte de bu ülke Almanya ve AB, diyalog için çaba sarf ediyor.

Biz onlara şunu söylemiştik, "biz bu jesti yaparız ama siz göreceksiniz Yunanistan'dan ve Rum kesiminden herhangi bir olumlu adım yerine tam tersine olumsuz adım göreceksiniz." Bizim söylediğimiz ortaya çıktı. Böyle bir durumda da biz ne yapıyoruz?

"Her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Şimdi gemilerimizi tekrardan hareketlendirdik. Oruç Reis bölgeye gitti. Ağustos sonu itibarıyla da yeni bölgelerde de kıta sahanlığımızın batı sınırlarını da belirlemiştik. O alanlara da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacağız ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz veremeyiz.

"Suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar"

Türkiye'ye yönelik dün bazı açıklamalar oldu bazıları dengeli, bazıları taraflı ama geldiğimiz noktada kimse Türkiye'ye yönelik siz iyi niyet göstermediniz diyemez. Biz gösterdik ama karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar.