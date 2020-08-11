Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
İçişleri'nden terör örgütünün kış üstlenmesi ile ilgili genelge
İçişleri Bakanlığı, 32 ilin valiliklerine bölücü terör örgütü kış üslenmesi konulu genelge gönderdi. Terör örgütünün erzak temini için yüklü miktarda döviz bozdurabileceğine dikkat çekildi.
Bakanlık, kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, "Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi" konulu genelge gönderdi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:58
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