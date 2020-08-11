Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6g1i8kZH7X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020

Haftanin'de tespit edilen 3, Avaşin'de ise 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe -Kaplan Operasyonu'nun kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

MSB'den yapılan bir diğer paylaşımda ise bu kez Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6g1i8kZH7X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020