Terör örgütünde çözülme sürüyor. Açıklama Van İl Emniyet Müdürlüğü’nden geldi. Van Terörle Mücadele ekipleri ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar ile örgüte bir darbe daha vuruldu.

PKK/KCK Terör Örgütü'nün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Kobani bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten terörist B.K. ile irtibat kuruldu.



Tutuklandı

Yürütülen çalışma sonucu terörist teslim olmaya ikna edildi. Örgüte 2014’te katıldığı belirlenen terörist, Şırnak’ın Cizre ilçesinde güvenlik görevlilerine teslim oldu.

Terörist çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.



