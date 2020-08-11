Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/zhen5OOlDc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020

Paylaşımda operasyona ilişkin İHA ve F-16'ların havalandığı anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

MSB'den bu sabah yapılan açıklamada da yine Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı terörist, Avaşin bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.