AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırdığını belirtti.

Avrupa Birliği'nin, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemesi gerektiğini belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık. Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu, diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük bir iyi niyetli adımlar attı." dedi.

Yunanistan'ın ise her zamanki gibi diplomasiyi "Yunan tiyatrosu"na çevirmeye çalıştığının altını çizen Çelik, "Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bu sözde anlaşma, uluslararası hukuka ve Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz’de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Gelinen noktada, Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak ve önceden planlanan çerçevede faaliyetleri sürdürmek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmiştir. Yapılan faaliyetler Mavi Vatan içindedir. Yunanistan’ı ilgilendiren bir konu yoktur.

Son hadise, Akdeniz’de gerginliği arttıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Avrupa ise halen Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Avrupa, 'Yunan siyasi tiyatrosu'nun aleti olmamalıdır.

Yunanistan'ın Türkiye'nin faaliyetlerine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmadığını belirten Çelik, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sahanlığını kesmesi gibi bir iddianın uluslararası hukukun hakkaniyet ilkesine aykırı olduğunu, Yunanistan'ın gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakması gerektiğini söyledi.

Çelik, "Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ımızı göz ardı eden her türlü hukuksuzluk, boşa çıkmaya mahkumdur. Devletimiz, Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizi ve KKTC'nin çıkarlarını koruyacak irade, kararlılık, imkan ve kabiliyete sahiptir. Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır." dedi.