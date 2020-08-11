İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen bir soruşturma daha tamamlandı.



Ankesör görüşmeleri ve itirafçı beyanları

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün gizli yapılanmasında sivil yöneticiler ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi.



Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan da bulunan aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 40 şüphelinin yakalanması için hareket geçildi.



İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheliden 34’ü gözaltına alındı. Firar şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

