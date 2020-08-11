Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine devam eden Oruç Reis ile ilgili video paylaştı.

Bakanlık videolu açıklamasında, "Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır" ifadelerine yer verildi.