Eğitim
TRT Haber 04.12.2025 12:48

Okula başlama yaşı değişecek mi?

Okula başlama yaşı değişiyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenleme için çalışmayı başlattı. Amaç akran zorbalığının ve akademik uyum sorununun önüne geçmek.

Okula başlama yaşı değişecek mi?

Sınıf içi yaş farklılıkları en aza indirilecek, akran zorbalığı engellenecek, öğrencilerin akademik uyum sorununun önüne geçilecek...

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşını yeniden belirleyecek düzenleme için harekete geçti.

Mevcut eğitim sisteminde 69 ayını dolduran çocuklar Eylül ayı sonu itibarıyla ilkokula başlıyor.

Veliler, dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuğunu okula erken başlatabiliyor. Ya da 69, 70 ve 71 ayını dolduran çocuğunun ilkokula başlamasını bir yıl erteleyebiliyor.

3 ay erkene çekilebilecek

Uzmanlar, aynı sınıfta okuyan çocuklar arasında yaş farkı arttıkça akran zorbalığının da artabileceğini vurguluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunu gündemine aldı.

Edinilen bilgiye göre, velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene çekebilecek.

Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
Okula başlama yaşı değişiyor mu?
