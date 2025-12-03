'2026 Sıfır Atık Yarışması' başvuruları başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya, ulusal düzeyde Türkiye'deki öğrenciler ile resmi ve özel okullar, uluslararası düzeyde Bakanlığa bağlı eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri veya Türkiye Maarif Vakfı okullarının bulunduğu ülkelerde öğrenim gören öğrenciler ile okullar katılabilecek.

Öğrencilerde çevre bilincini artırmak, atık üretimini azaltmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmanın hedeflendiği yarışmada, ayrıca geri dönüşüm, ileri dönüşüm ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmek, uluslararası düzeyde farkındalık oluşturacak yenilikçi projeler geliştirilmesini sağlamak amaçlanıyor.

Yarışma dört farklı kategoride yapılacak

Yarışma, "İleri Dönüşüm-Faydalı Model", "Gıda İsrafı Temalı Kısa Film", "Atıktan Sanata" ve "Yaşayan Okul Bahçeleri" olmak üzere dört ana kategoriden oluşuyor.

Uluslararası düzeyde gerçekleşecek "İleri Dönüşüm-Faydalı Model" kategorisine lise öğrencileri, eski ya da kullanılmayan her türlü atık malzemeden yeni ve kullanılabilir işlevsel eser ya da ürünler tasarlayarak katılabilecek.

"Gıda İsrafı Temalı Kısa Film" kategorisi de uluslararası düzeyde yapılacak olup ortaokul ve lise kademelerinden öğrenciler, kendi teknikleriyle hazırlayacakları kısa filmlerle yarışmaya katılım sağlayabilecek.

"Atıktan Sanata" kategorisine sadece Türkiye'deki resmi ve özel okullarda öğrenim gören tüm kademelerdeki öğrenciler katılabilecek. Öğrenciler, bu kategoride atık malzemelerden sanatsal eserler ya da ürünler tasarlayacak.

"Yaşayan Okul Bahçeleri" kategorisine ise uluslararası tüm resmi ve özel okullar; gerçekleştirdikleri dikey bahçeler, yeşil duvarlar, kompost alanları, organik tarım bahçeleri, güneş panelleri, yenilenebilir enerji köşeleri, geri ve ileri dönüşüm gibi sürdürülebilir yaşam uygulamalarını metin ve görsellerle özetleyen posterle yarışmaya katılabilecek.

Eserler, okul, ilçe, il, ulusal ve uluslararası değerlendirme basamaklarından geçerek komisyonlarca değerlendirilecek.

Dereceye giren öğrencilere, kategori ve kademeye uygun çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca, "Yaşayan Okul Bahçeleri" kategorisinde derece alan okullar çevre beratı almaya hak kazanacak.

Yarışmaya yurt içi son başvuru tarihi 2 Şubat 2026, yurt dışı son başvuru tarihi ise 23 Ocak 2026 olarak belirlendi.