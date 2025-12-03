Parçalı Bulutlu 9ºC Ankara
Eğitim
TRT Haber 03.12.2025 17:10

Okula başlama yaşı değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı okula başlama yaşı ile ilgili yeni düzenleme için çalışmayı başlattı. Amaç; akran zorbalığının ve akademik uyum sorununun önüne geçmek.

Sınıf içi yaş farklılıkları en aza indirilecek, akran zorbalığı engellenecek, öğrencilerin akademik uyum sorununun önüne geçilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşını yeniden belirleyecek düzenleme için harekete geçti.

Mevcut eğitim sisteminde 69 ayını dolduran çocuklar eylül ayı sonu itibarıyla ilkokula başlıyor. Veliler, dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuğunu okula erken başlatabiliyor. Ya da 69,70 ve 71 ayını dolduran çocuğunun ilkokula başlamasını bir yıl erteleyebiliyor.

Ancak bu durum, ilkokula başlayan çocuklar arasında bir yılı aşan yaş farkına neden oluyor. Aynı sınıftaki çocuklar arasındaki bu fark, akademik uyumdan sosyal gelişime kadar pek çok konuda soruna yol açabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunu gündemine aldı. Edinilen bilgiye göre, velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene çekebilecek ya da 3 ay öteleyebilecek. 

Milli Eğitim Bakanlığı
