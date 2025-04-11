Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz "yapay zeka" eğitimleri yarın başlıyor

BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun, Google DeepMind ve Raspberry Pi Vakfı tarafından "Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı"nın Türkiye'de yürütülmesi için derneğe finansal destek sağlandığını söyledi.

Ülke için önem taşıyan bu programla eğitimcilerin, gençlerin yapay zeka becerilerini geliştirmesini sağlayacağını belirten Sorgun, "Bu eğitimle Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sağlıyoruz. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, gençlerimizin yapay zeka konusunda bilgi sahibi olması ve bu alanda yetkinlik kazanması ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak" dedi.

Dernek olarak Google ile yapılan işbirliği sayesinde eğitimcilere bu alanda ihtiyaç duydukları becerileri kazandırdıklarını aktaran Sorgun, şunları kaydetti:

"BTK Akademi ev sahipliğinde 12-13 Nisan'da gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim programıyla, ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim veren 400 öğretmene ulaşılması hedefleniyor. Ankara'nın başlangıç noktası olacağı programda sırasıyla İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Erzurum, İzmir ve Kayseri'de eğitim düzenlenecek. Bu eğitimlerle öğretmenlerimizin dijital dünyada güvenle yer almasını sağlayacağız. Amacımız, yapay zekayı doğru ve etik şekilde kullanarak toplumda daha bilinçli genç bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Yıl sonuna kadar 81 ilde 2 bin öğretmene, iki yılda da 400 binden fazla öğretmen ve öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor."

Öğretmenler, uluslararası geçerliliği olan sertifika alacak

Sorgun, eğitimlerin BTİDER, Raspberry Pi Vakfı ve Google ile ortaklaşa yapıldığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki yılların en büyük değerlerinden biri olacak yapay zeka, geleceğin gündemini belirleyecek. Eğitici eğitimleriyle öğretmenlerimizin bu alandaki yeniliklerle tanışması ve o yenilikleri birçok ilde yansıtması sağlanacak. Eğitimlerin ardından uluslararası geçerliliği olan sertifika alan öğretmenlerimiz, dünyanın her yerinde yapay zeka eğitimi verebilecek." diye konuştu.

Öte yandan, programa "https://www.btider.org.tr" sitesinden başvuru yapılabiliyor.